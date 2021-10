Insolite. Rallye d'automne à Rouen

C'est désormais une tradition, deux fois par an, à l'automne et au printemps la ville de Rouen propose un rallye pour découvrir un aspect méconnu de la ville. Ce nouveau rallye composé par deux guides conférencières de l'office de tourisme Myriam Houdard et Nathalie Maillard nous entraînera samedi 14 octobre 2017 à la découverte du pittoresque quartier de la Croix de Pierre.

Un lieu méconnu

Le but de cette sortie ludique est de sensibiliser le grand public à la richesse du patrimoine rouennais et de l'entraîner en dehors des sentiers battus. "La Croix de Pierre possède la particularité d'être un village dans la ville, explique Myriam, c'est un quartier à l'identité forte, marqué par la présence de nombreuses communautés religieuses suite à la contre-réforme, mais aussi connu pour sa forte concentration de populations ouvrières à Rouen". Ce quartier conserve de nombreux vestiges de l'histoire passée de Rouen et possède encore un charme tout à fait unique. " Le parcours de ce rallye s'étend au-delà des frontières de la Croix de Pierre. C'est sur la place de l'hôtel de ville que le circuit commence et nous finissons rue eau de Robec. Mais le point central de ce rallye c'est ce quartier typique de Rouen".

Explorer en jouant

"C'est avant tout un jeu d'équipe, précise la guide Myriam Houdard, chaque équipe se voit remettre au départ un questionnaire à remplir. Il ne s'agit pas d'aller le plus vite possible, souligne toutefois Myriam, mais au contraire de prendre le temps de se concentrer sur des détails qu'on occulte au quotidien". Les thématiques abordées sont très nombreuses et évoquent l'histoire du lieu: de l'alcoolisme des dockers au 19e, à l'abandon d'enfants, des implantations de couvents à l'architecture des pans de bois. Les différents aspects de l'histoire de ce quartier sont donc évoqués: architecture, classes sociales, religion. "Ce traditionnel rallye rassemble bien souvent en effet des Rouennais, avide d'informations qui ont le désir de mieux connaître leur ville", constate Myriam.

Une compétition pour le plaisir

À la fin du rallye, les équipes se retrouvent à l'office de tourisme pour un debriefing. Les guides Myriam et Nathalie départageront alors les équipes en fonction de leurs scores et leur donneront les bonnes réponses et quelques compléments d'information sur les sites et bâtiments qu'ils ont pu voir au cours de leur balade. "C'est une sortie qui s'adresse au plus grand nombre: un événement destiné aussi bien à la famille qu'aux amis. On peut y participer dès 10 ans car c'est tout de même une balade assez longue. En tout cas il ne s'agit pas d'avoir des connaissances particulières mais de simplement savoir observer. C'est ce pour quoi ce rallye est tout à fait accessible.".

Pratique. Samedi 14 octobre à partir de 13h30. Rdv Office de tourisme à Rouen. Tarifs 5 à 7€. Résa obligatoire sur resa.rouentourisme.com