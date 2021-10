Rouen. Football (Ligue 2): Quevilly Rouen Métropole se déplace à Niort

Après deux défaites consécutives face à Lens et face à Reims, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) tenteront de stopper cette mauvaise série vendredi 29 septembre 2017 sur la pelouse de Niort lors de la 10e journée de Ligue 2.

Sortir de la zone trouble

Actuellement 18e du classement et barragiste, les Rouges et Jaunes ont besoin de points pour sortir de cette zone dangereuse et revenir sur le premier non relégable à savoir Auxerre qui possède cinq points d'avance. Leur adversaire du jour est 13e avec seulement onze points.

Mais une fois n'est pas coutume, il faudra montrer autant de belles choses que lors des dernières rencontres pour les joueurs de Manu Da Costa qui peuvent espérer que les choses tournent en leur faveur tant le jeu proposé est intéressant.

En face, il y aura un adversaire qui, malgré son classement, est capable de réaliser des coups comme lors du dernier match où ils sont allés s'imposer sur le terrain de Nîmes sur le score de 5-1.

Une victoire à remporter avant la trêve internationale de quine jours qui s'annonce et avant le retour à Diochon tant attendu le vendredi 13 octobre 2017, avec la réception d'Ajaccio.