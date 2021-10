Yoann Papillon, 25 ans, est au volant d'une voiture qu'on lui a prêtée, il circule dans les rues de Rouen le 21 septembre 2017 et semble s'amuser à une course-poursuite avec un autre véhicule. Une patrouille de Police repère les deux voitures roulant à très vive allure, 130 km/h estiment les policiers, slalomant entre les voies de la ligne TEOR et la chaussée, brûlant les feux rouges.

Interpellé non sans mal, le prévenu est conduit au Commissariat tandis que les passagers de la deuxième voiture s'enfuient. On relève une alcoolémie élevée chez le prévenu ainsi qu'une certaine agressivité qui lui fait tout d'abord nier les faits qu'on lui reproche. Hormis la conduite sous l'empire de l'alcool, il circule sans permis de conduire, et sa conduite à cette vitesse expose autrui à un risque de mort certain.

Une fois dégrisé, il reconnaît péniblement les faits. Son casier judiciaire fait mention de plusieurs condamnations pour vols, violences et infractions routières. C'est donc en récidive légale qu'il comparait aujourd'hui. Pour le Ministère Public, "le prévenu n'assume pas son comportement à risques", alors que sa défense précise que "la peine prononcée doit tenir compte des efforts du prévenu pour se réinsérer". Après délibération et compte tenu de la récidive dont il se rend coupable, le Tribunal le condamne à six mois de prison ferme.