Caen. Tir à l'arc. Marianne Levadé sur le podium national

À seulement 17 ans, Marianne Levadé a de nouveau décroché le bronze national en catégories cadettes fin août dernier. Suivant les pas de sa famille dès l'âge de 9 ans en initiation : "J'ai découvert la discipline en allant souvent au stand de tir à l'arc au vitalsport. Ma soeur en faisait, et mes parents aussi. Ça m'a motivée", se souvient-elle, la jeune archère de Caen multiplie les médailles depuis son entrée en compétition en benjamines. "Tous les ans j'ai participé aux championnats de France, et ce dès ma première année en fédéral et en bersault", poursuit-elle.

Le bronze en fédéral

Pratiquant plusieurs disciplines du tir à l'arc, que sont le Bersault, le FITA, la salle et le fédéral, à raison de trois fois par semaine, Marianne Levadé s'est tout d'abord qualifiée aux championnats de France fédéral à Compiègnes, grâce à ses trois meilleurs scores de l'année, avant d'être médaillée de bronze les 19 et 20 août dernier.

Marianne Levadé explique la pratique du Bersault et du fédéral Impossible de lire le son.

Faisant partie des meilleures de sa catégorie en cadettes, la jeune archère porte fièrement les couleurs de son club à haut niveau. "Le club des Archers de Caen n'est pas une usine. On pratique du haut niveau mais aussi du loisir. Pour moi, représenter le club à l'échelle nationale et obtenir un podium me rebooste. C'est la récompense du travail accompli dans l'année", se satisfait la jeune femme. Philippe Levadé, son papa, poursuit : "À Caen il y a une certaine convivialité. Sur la même ligne, un benjamin et un vétéran peuvent tirer au même moment. C'est plus familial que des gros clubs mais ce n'est pas pour autant qu'on ne pousse pas les gens vers la compétition".



Une place dans l'équipe régionale

Tout juste passé en catégorie juniors cette année, Marianne Levadé intègre le collectif régional parmi lequel elle retrouvera les meilleures archères de sa catégorie en Normandie. Entraînée par Romain Girouille, ancien international français et CTR (Cadre Technique Régional), la jeune femme participera à un premier week-end de stage le 30 septembre et 1er octobre avant d'effectuer un stage d'une semaine du 23 au 27 octobre prochain. "Cela va me permettre d'avoir un suivi musculaire, et technique mais aussi de progresser en endurance", conclut-elle. Un avenir qu'elle ambitionne au delà des France dans quelques années. Et pourquoi pas les JO 2024 à Paris?