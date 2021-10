Caen. A Caen, elle fait découvrir la cuisine aux enfants

De la pastèque présentée comme une pizza ou encore du smoothie aux épinards: Hanna Kempa ne manque pas d'imagination quand il s'agit de faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants. Voilà trois ans que cette styliste culinaire organise des ateliers dans les écoles maternelles et primaires de Caen (Calvados).

Éveiller ses sens en cuisine

"Je commence par l'éveil culinaire pour les plus jeunes: l'idée est de leur faire découvrir des aliments qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de manger en famille et le leur montrer qu'en les associant avec autre chose, le goût change, explique la jeune cuisinière. Les plus grands passent ensuite au stylisme culinaire puis à la vraie cuisine."

Le but pour Hanna: développer une approche sensorielle pour éveiller les enfants aux charmes de la cuisine. "Ils regardent, touchent, sentent…" À la fin de chaque cours, les apprentis cuisiniers repartent avec un petit plat à faire goûter à leurs parents et surtout une recette qu'ils peuvent ensuite reproduire chez eux.