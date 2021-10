Caen. En Normandie, des retraités disent non à la hausse de la CSG

Comme partout en France, plusieurs rassemblements de retraités ont lieu en Normandie, jeudi 28 septembre 2017. Ils sont descendus dans la rue pour préserver leur pouvoir d'achat face aux annonces du gouvernement, et notamment celle d'augmenter le taux de la contribution sociale généralisée (CSG). Dans les rangs de la mobilisation à Caen (Calvados) qui a réuni près de 300 personnes, ce sujet a alimenté nombre de conversations.

Difficultés depuis 2012

"C'est une aggravation de notre pouvoir d'achat qui est en baisse depuis 2012, explique Gilles Prunier, retraité dans le Calvados et qui a tenu à se mobiliser. Dans mon cas, je perds 600 euros par an à cause de cette hausse."

À Rouen (Seine-Maritime), la mobilisation a été bien plus suivie. Selon la police, 900 retraités ont déambulé entre le Théâtre des Arts et la préfecture, où une délégation devait être reçue par la préfète. Une mobilisation exceptionnelle pour une manifestation de retraités à Rouen.

A #Rouen, quelques centaines de retraités manifestent devant le Théâtre des arts "contre la baisse de leurs revenus". pic.twitter.com/jzkdigciXs — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) 28 septembre 2017

Les représentations syndicales ont demandé un rendez-vous avec le président de la République, ou avec un membre de son gouvernement. Les retraités mobilisés demandent "une augmentation annuelle de 300 euros pour contrer les augmentations successives de différents prélèvements." Cette hausse de la CSG concerne aussi bien les salaires que les pensions de retraite ou les revenus du patrimoine. Elle doit entrer en vigueur au 1er janvier 2018.