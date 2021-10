Harfleur. Le Havre: une journée de sécurité routière pour les jeunes en insertion

Plus de dix stands ont été installés sur la place d'Armes de Harfleur ce mercredi 27 septembre 2017. Il y avait entre autres une auto-école avec un simulateur de conduite, un vendeur de motos avec un parcours pour scooter, un assureur avec un constat amiable géant, le département de Seine-Maritime avec des tests de simulation d'alcoolémie et de drogue ou encore une association de victimes de la route. Un événement qui se voulait grand public, ouvert à tous.

Les jeunes en insertion particulièrement visés

C'est la première fois que la Mission locale Le Havre Estuaire littoral organise cette journée de la sécurité routière. La Mission locale s'occupe de l'insertion sociale et professionnelle de jeunes entre 16 et 25 ans et la sécurité routière fait partie de cette insertion. Plus généralement, l'organisme s'occupe de la mobilité de ces jeunes en insertion, pour que l'absence d'un véhicule ne soit pas un frein à l'embauche ou à la formation. Le Pôle mobilité du Bassin d'emploi du Havre était d'ailleurs présent lors de cette journée à Harfleur. Il gère un garage et une auto-école solidaires tout en proposant des voitures et des scooters à la location.

• Écoutez le reportage Tendance Ouest: