accidents en série sur les routes de l'Orne....

Ce sont pas moins de 80 000 motards qui sont attendus au Mans pour la légendaire course d?endurance des 24 heures dont le départ sera donné demain à 15h.....



Ce vendredi, les motards vont se faire plus nombreux sur les routes ornaises menant au circuit Bugatti... pour leur sécurité, un espace de repos est ouvert depuis 7h ce vendredi matin sur l?aire de la Dentelle d?alençon, sur l? A 28 ... autorouted gratuited à partir de 13h.... des motards qui seront surveillés de près par les gendarmes....



Vitesse, alcool, stupéfiants, conformité des machines ..... 200 gendarmes mobilisés tout ce week-end



Et hier jeudi, sur la route entre Sées et Alençon, au niveau de Forges, un motard anglais qui se dirigeait vers le Mans, a perdu le contrôle de sa machine... le pilote 50 ans, a eu la jambe arrachée jusqu?au dessus du genou ...



Un accident grave.... il n? a été le seul.... la loi des séries !! ....



4 blessés dont un grave, un jeune homme de 22 ans, dans une collision entre sa voiture et un tracteur agricole équipé d?une herse, jeudi après midi, à Coulonge les Sablons, près de Bretoncelles ....



A St- Denis sur Sarthon aux portes d?Alençon, une femme agée de 65 ans, a été percutée, par une voiturette sans permis, alros qu?elle traversait sur le passage protégé en sortant de La Poste... la victime a été grièvement blessée... La circulation a été totalement interrompue sur la Route National 12.

Voilà qui ne va pas manquer de relancer la polémique sur la très attendue déviation de St Denis ? la population patiente depuis ?plus de 60 ans ! Et la visite annoncée par le député UMP Yves Deniau : du Ministre en charge des transports, Thierry Mariani, pour faire avancer le dossier ?ne s?est finalement jamais concrétisée !



Et le nombre d?accidents a bondi 34 % depuis le début de cette année sur les routes ornaises par rapport à l?année passée.... le nombre de blessés explose... plus 55 % sur la même période.... soyez prudent ....

