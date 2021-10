Caen. Handball, Proligue : Les Vikings de Caen attendent les Mauves

Le Caen HB démarre sa saison sur les chapeaux de roue. Gâtés par une entrée en matière qui s'annonçait pourtant difficile face à deux gros calibres de Proligue, les Vikings de Caen se sont offert le scalp de Créteil (29-28) puis d'Istres (23-22). "On savait que ça allait être très dur face à une équipe qui prétend à la montée, d'autant plus qu'ils avaient perdu leur premier match. On a su rester solidaires jusqu'au bout", se satisfait Yannis Mancelle. Le scénario ne pouvait mieux tomber avant de recevoir les Mauves de Cherbourg ce samedi 30 septembre 2017, au Palais des Sports de Caen.

Un derby tant attendu

Et si le Caen handball "nouveau look" performe en ce début de saison, c'est notamment grâce à une préparation physique très précise, concoctée par Johann Franchequin, mais également par un état d'esprit irréprochable. "On joue sans prendre en compte de l'adversité qu'il y a en face. Il faut prendre les matchs un par un, et pour l'instant ça fonctionne", explique celui qui a inscrit 16 buts en deux rencontres.

Face à Cherbourg, la tension, l'excitation ou même la pression seront au rendez-vous, dans un derby toujours attendu par les habitués du handball normand. "On sait que ce sera un match très rude, du début à la fin, face à une belle formation cherbourgeoise. Un derby est toujours particulier. Il faudra s'attendre à un gros combat des deux équipes", poursuit l'ailier droit du Caen HB.

Et si Cherbourg a pour l'instant une défaite et une victoire à son actif, chacune des deux formations aura à coeur de briller face à un voisin normand. La réalité du championnat sera tout autre que celle des matchs amicaux, où Caen l'avait emporté. Un rendez-vous à ne pas louper...

Pratique. Caen-Cherbourg, 3e journée de Proligue, à 20h30 samedi 30 septembre 2017 au Palais des Sports de Caen.