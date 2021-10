Samedi 30 Septembre et Dimanche 1er Octobre à Honfleur, en vous baladant le long des quais du vieux bassin vous remarquerez beaucoup d'activité: normal, vous serez au coeur de la fête de la Crevette et de la pêche ! Sur place une quinzaine de vieux gréements vont parader dans le port y compris “Sainte Bernadette”, bateau du patrimoine et monument historique.

Un rendez-vous tout public avec son lot d'animations dont le célèbre concours d'écalage de crevette ; René le fumeur de hareng Hollandais, également sur place : concours de peinture, concours de cidre, et dans les greniers à sel exposition de maquettes de bateaux et de noeuds marins.

Samedi : marché hebdomadaire le matin, 14h30 début des festivités, 20h30 concert celtique

Dimanche : animations toutes la journée de 09h à 19h

Cette 23eme édition s'annonce très conviviale, écoutez Évelyne JOUAN responsable du service culturelle de la ville :

Évelyne JOUAN chargée de l'organisation de la fête de la crevette et de la pêche Impossible de lire le son.

A noter cette année l'arrivée du défi Deauville / Honfleur le samedi 30 Septembre. A cette occasion Honfleur accueille le bateau de Pierre-Louis Attwell atteint de la maladie de Crohn et responsable de l'école de voile de Honfleur. Le jeune homme sera présent à partir de 18h30 pour présenter son bateau et son projet “Vogue avec un crohn” avant de prendre le départ de la solitaire Urgo-Le Figaro en Juin 2018 à Deauville.

Le programme complet est disponible ici .