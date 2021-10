Rouen. Basket (Leader's Cup): le Rouen Métropole Basket débute enfin sa saison

C'est enfin le début de saison pour les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime), qui vont démarrer par deux matchs de Leader's Cup dont le premier se disputera ce mardi 26 septembre 2017 à partir de 20h30 et face au STB Le Havre au Kindarena de Rouen.

Cela fait maintenant plus d'un mois que l'effectif version 2017-2018, sous la houlette d'Alexandre Ménard, a repris le chemin de l'entrainement et des matches amicaux. Bilan : en quatre matches amicaux, le RMB s'est imposé deux fois (face à Evreux 81-77 et face à Orléans 90-85) et a perdu contre le Havre (83-77) et contre Brissac (77-62).

Une place en play-off dans le viseur

Avant la reprise de la Pro B qui débute le vendredi 13 octobre à Nantes, les Rouennais vont disputer quatre rencontres de Leader's Cup dans cette poule A à trois équipes face au Havre et face à Lille.

Le premier de la poule sera automatiquement qualifié pour les quart de finale de cette compétition qui voit son vainqueur avoir une place automatique en play-off en fin de saison.