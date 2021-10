Au coeur du parc du domaine de Beauregard, aux portes de Caen (Calvados), la première édition du Tatoo show accueillera près de 70 tatoueurs au sein d'une tente cristal de 1000m² où chaque visiteur pourra évoluer au gré des allées et découvrir la diversité des styles et pratiques des artistes.

L'éventail de créativité des artistes suscitera sûrement des envies et chacun aura l'opportunité de se faire tatouer sur place. Il est d'ores et déjà possible de préparer son projet de tatouage en consultant sur le site afin de se familiariser avec le travail des tatoueurs et échanger en direct avec eux.

Concert et food-trucks

Grande nouveauté: un espace convivial accueillera une scène musicale avec un concert gratuit le samedi soir, un espace restauration familial autour de food-trucks variés, un espace associatif pour collecter des fonds au profit de l'association Cadet-Roussel, un marché d'artisans et de commerçants et des animations (escape game, archerie, sports normands, maquillages adultes et enfants…). Sans oublier le body painting proposé samedi et la démonstration de shibari ou l'art de l'encordage.

Pratique. Samedi 30 septembre et le 1er octobre 2017. Château de Beauregard. Infos sur beauregardtatooshow.fr