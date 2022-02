Un rocade à Carrouges?

La commune est notamment traversée par de nombreux camions, y compris à proximité immédiate de l?école et du collège, et à proximité de l?accès au Château de Carrouges, site touristique remarquable.



En 2008, un premier barreau routier a permis de dévier l?est du Bourg.



C?est désormais une rocade « nord » qui est envisagée : de la route de Sées à la route de la Ferté Macé, avec connexion à celle d?Argentan.



Un tronçon de 2 kilomètres qui nécessitera d?importants terrassement, en raison du relief accidenté : 150.000m3 de déblais et autant de remblais.



Le projet est évalué à 5,5 millions d??.



Les élus départementaux auront ce vendredi à adopter le principe du contournement de Carrouges, à approuver son tracé, et à autoriser la poursuite des études et concertations, nécessaires à cet aménagement.



Cliquez ci-dessous pour découvrir la carte du tracé envisagé :

