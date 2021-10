Port-en-Bessin. Normandie. Tensions autour de la pêche à la coquille Saint-Jacques

Une manifestation spontanée s'est tenue dans l'après-midi, lundi 25 septembre 2017, à Port-en-Bessin près de Bayeux (Calvados), où le rond-point d'entrée dans la commune est resté perturbé un moment. En cause, une mobilisation de pêcheurs contre l'agissement de certains collègues étrangers qui descendent pêcher la coquille Saint-Jacques en Baie de Seine, là où les Normands attendent le mois de décembre, pour préserver la ressource.

Ouverture de la saison de pêche

"On se retrouve avec un bateau irlandais à plus de 6 miles des côtes, certes dans son droit, mais pour nous c'est la baie de Seine, où on se retient de ne pas pêcher à cette époque de l'année", évoque un pêcheur de Port-en-Bessin qui a souhaité garder l'anonymat.

Un pêcheur de Port-en-Bessin Impossible de lire le son.

Dans les jours à venir, une autre manifestation pour dénoncer la concurrence des pêcheurs britanniques et irlandais, plus organisée celle-là, pourrait être programmée, alors que l'ouverture d'une nouvelle saison de pêche à la coquille Saint-Jacques doit être lancée début octobre. "On leur reproche d'avoir contourné l'accord franco-britannique en achetant massivement des navires de petite taille (moins de 15 mètres), d'avoir trahi leur parole et de ne faire aucun effort de gestion des ressources", ont précisé les pêcheurs inquiets à La Manche Libre.