Rouen. Baseball: Le titre se jouera à Rouen

Samedi 23 et Dimanche 24 septembre 2017, les Huskies de Rouen se déplaçaient à Sénart pour la finale de championnat D1 de Baseball.

Rouen et Sénart à égalité

L'affiche promettait d'être tendue entre les Huskies, champions en titre 2016 et les Templiers de Sénart, vice-champions 2016 et vainqueur du Challenge de France cette saison. Ce Week-end, les 2 équipes étaient au face-à-face pour le titre mais les 2 premiers matchs n'auront pas réussi à les départager.

Samedi, pour le 1er match, Les Huskies sont en tête 3/2 dans la 8e manche et rien ne semblait les dévier de la victoire. Mais lors de la 9e manche, Sénart frappe et marque un double qui leur permet de passer devant. Rouen s'incline 3-4.

Le dimanche, les Templiers ouvrent le score en 4e avec 1 petit point mais qui reste important stratégiquement. Les Rouennais sont bloqués et il leur faut la 9e manche pour trouver la solution et égaliser. À 1 point partout, les 2 équipes sont à égalité et doivent jouer les prolongations. Dans la 10e manche, Rouen marque par 2 fois et lors de la phase d'attaque de Sénart, le scénario aurait pu se répéter mais la défense rouennaise bloque le dernier coureur adverse entre la 3e base et le marbre et mets fin au match. Rouen s'impose in extremis 3/2.

À l'issue de ces 2 premiers matchs, les 2 adversaires sont donc à égalité et tout reste à faire.

"Le week-end prochain, l'offensive de Rouen doit se réveiller. Ça va être intéressant à voir" déclare Keino Perez, le manager des Huskies.

La suite de la finale se jouera à Rouen, avec le 3e match Samedi 30 à partir de 15h00 puis le dimanche à 11h00, et si besoin, le match 5 à 14h00.