Le service "Caen Normandie Emploi" facilite l'accès aux offres d'emplois puisant ses sources dans plus de 1 500 sites web, généralistes et spécialisés. Ce guichet virtuel, lancé officiellement le vendredi 22 septembre 2017, rassemble plus de 2 000 offres publiées par différents annonceurs spécialisés comme Pôle Emploi, Keljob et Monster notamment, d'où un gain de temps optimisé pour les internautes. Tous les secteurs d'activité sont concernés.

Service gratuit

La plateforme digitale est gratuite et accessible 24h/24. Elle est également opérationnelle sur smartphones et tablettes, l'utilisateur disposant d'un système d'alertes personnalisées. Le moteur de recherches se veut innovant et évolutif. Le service web a pour essence de contribuer à faire matcher les offres et les demandes d'emploi, de stage ou d'alternance sur les 50 communes du territoire.

Pratique : www.emploi-caennormandie.fr