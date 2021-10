Hors Normandie. 14 membres d'une même famille gagnent le jackpot à l'EuroMillions !

14 membres d'une même famille habitués à miser ensemble à l'EuroMillions depuis plusieurs années ont enfin vu la chance tourner en leur faveur. Chaque semaine, l'un d'entre eux allait enregistrer le bulletin familial, dépensant ainsi environ 50 euros. Et le 1er septembre 2017, cette technique a fini par porter ses fruits.

En choisissant tous les bons numéros au hasard, ils ont remporté le gros lot d'une valeur de plus de 28 millions d'euros, soit le troisième plus gros gain remporté en France cette année.

Les parents, leurs enfants, tous majeurs, et leurs oncles et tantes vont ainsi toucher chacun plus de 2 millions d'euros !

La Française des Jeux a été obligée d'ouvrir un salon plus grand qu'à l'habitude pour sabrer le champagne avec tous les gagnants. Des gagnants qui assurent "avoir la tête sur les épaules", et comptent gâter les autres membres de leur famille qui n'avaient pas joué avec eux.