Trun restructure la zone Heller

La restructuration de la zone de la Sente Verte, à Trun, qui accueille notamment l?entreprise de maquettes et de jouets, bien connue : Heller Joustra, 17 salariés ? qui a regroupé ses activités dans 2 bâtiments, contre 5 auparavant.



?du coup la commune engage des travaux pour tenter d'attirer d?autres entreprises sur ce site.



Cette restructuration va permettre l?installation de la société de chaudronnerie INOXO de Falaise (4 salariés) et de la société d?usinage et d?entretien de machines AITICA, déjà installée à Trun et qui prévoit la création de 8 emplois, dans le cadre de son développement.

