Météo du mercredi 5 octobre

Ce matin, météo France a relevé :



14°5 à L?Aigle, 14°6 à Mortagne. 15°2 à Argentan, 15°3 à Alençon,



PREVISIONS :





Ce matin, c?est un temps gris, très nuageux à couvert et localement brumeux.



Mais au fil des heures, le ciel deviendra plus lumineux avec le développement et le retour progressif d'éclaircies ensoleillées.



Les températures resteront proches des valeurs de saison avec des maximales, cet après-midi, comprises entre 20 et 22 degrés du Nord-Bocage au sud du Perche.



?et la pluie reviendra sur nos régions : la nuit prochaine.

