Yvetot. Seine-Maritime : les gendarmes traquent les infractions des motards

Objectif annoncé par la gendarmerie : lutter contre l'insécurité routière et notamment celle qui touche les deux-roues. Ils étaient 16 militaires du peloton motorisé d'Ecalles-Alix (Seine-Maritime) à se mobiliser pour procéder à des séries de contrôles, vendredi 22 septembre 2017. Les gendarmes ciblaient les axes particulièrement accidentogènes que sont les RD982, RD929, RD6015, RD131 et RD142.

36 verbalisations

La plupart du temps, les gendarmes n'ont eu qu'à faire quelques rappels de prévention, pour des infractions mineures. Celles qui sont possiblement génératrices d'accident ont, en revanche, été verbalisées. 27 excès de vitesse ont été constatés dont un de plus de 40km/h supérieur à la vitesse autorisée. Le contrevenant en question s'est vu immédiatement retirer son permis. Du côté des deux-roues, les gendarmes ont sanctionné un défaut de port de gants, un défaut de clignotant, un défaut de plaque, une plaque non conforme et un non-éclairage.

Les militaires rappellent qu'il est primordial pour les motards d'être bien vus, en particulier dans cette période automnale, pendant laquelle la visibilité commence à baisser.