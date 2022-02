5 alençonnais condamnés

Peines de prison pour trafic de drogue, hier au tribunal d?Alençon :

5 Alençonnais à la barre :

2 écopent de 4 ans ferme ? 1 autre de 2 ans ferme et 2 ans avec sursis ? enfin les 2 derniers : d?1 an avec sursis.



Trafic en provenance des Pays Bas:

Les trafiquants ornais avaient été interpellés en flagrant délit au péage autoroutier de Sées en juin dernier ? à leur actif : 22 allers-retours et plus de 3kg d?héroïne ? mais aussi : cocaïne et résine de cannabis.

