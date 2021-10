Caen. Handball (Proligue) : Deuxième exploit pour les Vikings de Caen !

C'est un début en fanfare pour les Vikings de Caen! Après avoir créer la surprise face à Créteil le week-end dernier (29-28), Caen a de nouveau brillé sur le terrain d'Istres ce vendredi 22 septembre, en s'imposant 23 à 22, au terme d'une rencontre au coude à coude. Et ce, dès la pause puisque les deux formations se tenaient à égalité (12-12) à la demi-heure de jeu avant de voir les provençaux prendre les devants en seconde période (17-14, 41'). Un écart qui n'inquiétait pas pour autant les Caennais, qui reprenaient ensuite l'ascendant, notamment grâce aux arrêts de Denis Serdarevic, et d'un Yannis Mancelle décisif, auteur de 6 réalisations.

Déjà le derby contre Cherbourg dans les têtes

Deux sur deux à l'extérieur, les hommes de Dragan Mihailovic ne pouvaient espérer meilleur départ avant de rencontrer leur rival normand Cherbourg. Un derby explosif que les Vikings attendent avec impatience, avec en prime l'avantage du terrain. La rencontre entre Vikings et Mauves de la JS Cherbourg aura lieu samedi 30 septembre prochain (20h30) au Palais des Sports de Caen.

CAEN : Serdarevic (8 arrêts), Arsenic (1 arrêt)- Mancelle : 6 buts, Sakho et Garcia : 4 buts, Rossi : 3 buts, Aguilar : 2 buts, Skirmantas, Rosales, Zeljic et Langevin : 1 but.