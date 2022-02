La Météo du jeudi 6 octobre

Ce matin, des petites pluies passagères traversent la région dans un air doux et humide.



A la mi-journée, les pluies se réactivent un peu avant de retrouver cet après-midi un ciel plus lumineux avec quelques éclaircies.



Le petit vent de sud-ouest ce matin bascule au nord-ouest cet après-midi en devenant soutenu et très frais ; les maximales ne dépassent plus 14 à 16 degrés.



CE SOIR ET LA NUIT PROCHAINE :



Après quelques éclaircies en soirée et début de nuit on retrouve un ciel chargé et souvent voilé.



Le vent d'ouest est faible à modéré.



Les températures sont assez fraîches en fin de nuit : minimales comprises entre 7 et 9 degrés.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire