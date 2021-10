Rouen. Football (Coupe de France): le FC Rouen se déplace à Neufchâtel-en-Bray

Les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) continuent leur parcours en Coupe de France avec un déplacement sur la pelouse de Neufchâtel-en-Bray, dimanche 24 septembre 2017 pour le 4e tour de la compétition.

Après avoir battu Barentin au 3e tour 8-1 il y a quinze jours, les Rouges et Blancs rencontreront un nouvel adversaire plus faible sur le papier qui évolue en Régionale 3, soit trois divisions plus bas.

Mais cet adversaire du Pays de Bray à réalisé jusqu'ici un beau parcours, avec trois victoires contre Auffay (4-3), Fontaine (7-1) et Mesnières (2-0).

Il est actuellement 2e de son championnat avec une victoire et un match nul.