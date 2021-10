Fécamp. Seine-Maritime : Un nouveau skate-park à Fécamp

La pose de la première pierre du nouveau skate-park de Fécamp était très attendue par les skateurs de la ville. Ils sont une trentaine à s'adonner aux joies de la glisse dans la cité des terre-neuvas. Jusqu'à présent, ces jeunes s'entraînaient sur le trottoir au bout du bassin Bérigny. Tout un espace leur sera désormais consacré sur une partie du parking de la Mâture.

Écoutez Estelle Lecourtes, adjointe chargée de la jeunesse à la ville de Fécamp:

le nouveau skate-park de Fécamp sera installé sur le parking de la Mâture. Impossible de lire le son.

Le skate-park de Fécamp comprendra un bowl permettant d'accueillir des compétitions, ainsi qu'un espace initiation pour les plus petits. Coût du projet: 430.000 euros, financé essentiellement par la ville de Fécamp avec l'aide du département de Seine-Maritime et de la réserve parlementaire de la sénatrice Agnès Canayer. La livraison de l'équipement est prévue au plus tard au printemps 2018. Le skate-park s'intègre dans la politique de réaménagement de la Mâture. Dans les prochaines années, une salle de spectacle et le nouveau casino s'implanteront sur ce terrain qui sert pour l'heure de parking.