Cherbourg. Pour les Bouchées Cherbourgeoises, les restos proposent des mini-plats à 2€

Les Bouchées Cherbourgeoises, c'est un événement lancé l'an dernier par Aurélie Huard, professionnelle de l'événementiel et Mathilde Mochon, web-designeuse et photographe culinaire. L'idée : visiter différents restaurants, bars et commerces de bouche de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) et déguster des mini-plats – les "bouchées" - à un prix très attractif.

Salé, sucré, liquide

Contre une pièce de 2€, chaque commerce participant propose une version miniature d'une de ses spécialités, ou une création inédite pour l'occasion. Des bouchées sucrées, salées ou liquides... Pour savoir quels restaurants participent et à quels horaires, il suffit de retirer un passeport gratuit à l'office de tourisme et dans certains commerces.

5 000 bouchées en 2016

"Cela permet aux gens de redécouvrir la ville, et de pousser la porte de restaurants qu'ils ne connaissent pas" expliquent les organisatrices. En 2016, 5 000 bouchées ont été servies pour la première édition. Certains restaurants ont vu leur fréquentation augmenter de 20 % après le week-end des Bouchées Cherbourgeoises. Les organisatrices discutent déjà avec d'autres villes pour exporter le concept dans d'autres villes de Normandie, et même ailleurs en France.

Pratique. Les Bouchées Cherbourgeoises, les 22, 23 et 24 septembre à Cherbourg-en-Cotentin. Passeports gratuits à retirer à l'Office de tourisme. Chaque bouchée vaut 2€ par personne.