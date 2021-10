Le 26 juin 2017, six agriculteurs et un septième absent lors de l'audience, avaient été jugés par la Cour d'appel de Caen (Calvados), eux qui contestaient les sanctions de prison avec sursis, infligées en première instance. Ils avaient été reconnus coupables de dégradations lors d'une journée de manifestation à Caen, le 14 août 2015, contre le magasin Monoprix et contre les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).

• Lire aussi. La manifestation avait dégénéré à Caen : dix agriculteurs devant la justice



Sanctions légèrement corrigées

Vendredi 22 septembre 2017, la Cour d'appel de Caen confirme pour deux d'entre eux les sanctions de six mois de prisons avec sursis. Pour d'autres, les condamnations ont été ramenées à trois mois de prison avec sursis au lieu de quatre. Le ministère public avait chiffré à près de 690 000 € les dégâts occasionnés à la DDTM.

• Lire aussi. Les agriculteurs se défendent à nouveau devant la Cour d'appel