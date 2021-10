Saint-Romain-de-Colbosc. Une start-up normande veut s'imposer dans le secteur de la construction

BIM & CO est une start-up de Saint-Romain-de-Colbosc assez récente. Elle a mis en place sa plateforme en avril 2016. Sa spécialité est le Building information modeling (BIM), en français la modélisation des informations du bâtiment. Il s'agit d'une sorte de maquette numérique utilisée dans la construction, une norme internationale. Désormais pour construire un ouvrage tout est numérisé (le bâtiment en lui-même mais également les portes, fenêtres, prises, escaliers et autres). Le BIM concerne l'ensemble des acteurs de la construction (de la conception jusqu'à la réalisation). Tous les objets des industriels et des fabricants doivent donc être numérisés (leur vision en 3D mais surtout leurs caractéristiques techniques).

La start-up normande veut devenir la référence du BIM

BIM & CO propose une plateforme ouverte avec des produits compatibles BIM. La start-up normande aide également les industriels à numériser leurs produits. Actuellement, l'entreprise travaille avec 150 fabricants et 20 000 utilisateurs. En septembre 2017, BIM & CO a réussi à lever deux millions d'euros auprès de Normandie participations (une agence de développement), NFactory (un incubateur privé), BpiFrance (la Banque publique d'investissement) et la région Normandie. La somme va permettre le développement de la start-up qui compte 25 salariés. Ses ambitions sont importantes, elle veut devenir le leader mondial de son activité. BIM & CO est déjà présent à Paris, Londres, en Espagne, Italie et en Asie. L'entreprise va très prochainement s'implanter sur le continent Nord-Américain.

