Fusion entre le groupe Agrial, et la coopérative Elle et Vire... Agrial réuni plus de 10 000 agriculteurs en Basse Normandie, en Pays de la Loire, Bretagne et Touraine... et 7 500 salariés... Agrial, construit actuellement près d?Argentan un vaste centre logistique et de stockage de 20 0000 m2 pour un coût de 10 millions d?euros .... Premiers travaux depuis cet été... une centaine d?emplois à la clé dans deux ans ....

