Alençon. En Normandie, 600 entreprises du BTP peinent à recruter des apprentis

En Normandie, pas moins de 600 entreprises du Bâtiment-Travaux Publics ne trouvent actuellement aucun apprenti.

Les entreprises ont besoin de personnel qualifié

La situation est d'autant plus incompréhensive que, si 300 000 Normands sont actuellement impactés par le chômage, ce secteur est lui confronté à un " effet ciseau ", avec d'un côté pas mal de départs en retraite, et de l'autre un marché qui repart. Donc, ce secteur recrute actuellement, après plusieurs années de disette.

Les BTP-CFA sonnent l'alerte

Les sept CFA du bâtiment de notre région, de Caen à Rouen, Évreux, Le Havre, de Coutances à Alençon alertent quant à un besoin de recrutement urgent, avec des emplois à pourvoir dans notre région.

Formation et recrutement

Pour Frédéric Macé, directeur du BTP-CFA de Saint Paterne, près d'Alençon dans l'Orne, il faut valoriser l'image de ces métiers qui de plus en plus, outre la bétonnière et la truelle, font appel au numérique, avec des qualifications jusqu'au niveau ingénieur, pour les garçons et les filles: