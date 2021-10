Hors Normandie. Barry Seal : american traffic, une plongée démente dans le monde de la drogue

Aujourd'hui je vous parle de Barry Seal: american traffic, avec Tom Cruise.

Aaah Tom Cruise. Une personne que je n'apprécie pas du tout dans sa vie privée, mais que je trouve très talentueuse à l'écran. Un incontournable du cinéma, qu'on a vu récemment dans la Momie, un film qui aurait pu être bien mieux exploité. Mais là, dans ce film, le rôle est taillé pour lui! Un type cool, un peu escroc sur les bords qui profite de chaque opportunité que lui offre la vie. Un gars sûr de lui, qui essaie de voler sous les radars (blague) pour gâter sa famille. Et là où Tom Cruise est vraiment très bon, c'est qu'il a lui même réalisé toutes les scènes de pilotage! C'est en effet un pilote émérite qui a son brevet, et pas seulement dans Top Gun.

Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est son rythme. Il arrive toujours quelque chose à Barry Seal. Et même s'il y a du danger, la façon dont c'est filmé m'a plutôt fait passer de bons moments. Tout le film est plein de cool-attitude, autant dans les situations qu'avec les personnages. Et par rapport au thème, j'ai trouvé ça pertinent. Barry Seal a effectivement existé et il a eu cette vie, employé par la CIA tout en faisant passeur de drogues dures pour un dangereux cartel.

L'humour occupe aussi une place importante, surtout lorsqu'il est question d'argent. Difficile d'imaginer qu'on puisse avoir TROP d'argent. Et pourtant… j'ai adoré la façon dont Tom Cruise le vivait et je crois que tout le monde peut s'identifier à la galère qu'il vit avec ces montagnes de millions.

La vie de Barry Seal est palpitante et rocambolesque mais tout cela soulève quand même quelques questions importantes. À la sortie du film, j'ai été ravie d'avoir passé un bon moment de cinéma mais quand même, l'implication de la CIA (connue il est vrai mais il est parfois bon de faire une piqûre de rappel) dans les gouvernements sud-américains et ses méthodes font froid dans le dos. Un film qui ne fait qu'effleurer ces questions sérieuses par son traitement à l'écran mais qui pourtant nous fait réfléchir à la sortie: mission réussie!

Barry Seal: american trafic est un film plein de rythme, porté par un Tom Cruise au top de sa forme. Je ne me suis jamais ennuyée et j'ai pris plaisir à suivre la vie de Barry Seal. C'est à voir en ce moment au cinéma.