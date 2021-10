Caen. Une Caennaise part en Asie à la recherche d'un monde durable

À 26 et 22 ans, Margaux et Bryan sont partis début septembre direction l'Asie pour un voyage exploratoire de neuf mois. "Nous avions envie d'agir maintenant et de penser à demain, explique la jeune femme. Agir maintenant, en allant suivre sur le terrain des associations qui oeuvrent pour l'éducation et la santé des enfants à travers le monde et également parler de ceux qui restaurent le patrimoine et le reconvertissent en espaces d'éducation et de culture."

Chaque jour est une aventure

Les deux jeunes aventuriers ont un seul fil conducteur : dans chaque pays, ils étudient une technique ou une matière. "Chaque jour est une aventure ! Pour l'Indonésie, ce qui nous a intéressés c'est le bambou et son utilisation : en fibre pour produire des tuiles biodégradables, en rondins pour concevoir des structures flexibles etc..."

Margaux et Bryan vont continuer leur exploration jusqu'en mai prochain à travers 18 destinations. "Nous allons terminer par l'Iran".