Ifs. Atelier 860 : le nouveau centre socio culturel d'Ifs

Le nouveau centre socioculturel d'Ifs (Calvados) sera officiellement inauguré le mercredi 20 septembre 2017. L'Atelier 860, c'est son nom, a vocation à proposer des activités aux habitants : des ateliers culinaires parents/enfants par exemple. Des animations arts plastique, l'accès à l'informatique ou encore de la couture sont également proposés. Des annexes avec comme préoccupation l'emploi assureront également des permanences.

Rencontre et convivialité

L'idée et l'initiative du centre, impulsée par le maire Michel Patard-Legendre est de favoriser le lien sociétal et d'animer la vie locale. Lieu de rencontre et de convivialité, l'établissement a la la mixité sociale pour maitre mot. L'Atelier 860 est ouvert à tous (vacances scolaires comprises).

Menu de l'inauguration

Pour l'inauguration, une exposition photos et des animations ludiques et musicales sont programmées. Le projet Jeunes et la radio "Zone d'Ondes" animeront une émission diffusée en direct. Enfin, un bal musical pour petits et grands avec la compagnie "Bleu de Lune" clôturera l'événement en début de soirée. Cette journée dévoilera le programme des différentes activités proposées dans cet établissement.

Pratique. Atelier 860. 860 rue du Chemin vert, à Ifs