Écouché-les-Vallées. Première fête de la gastronomie à Écouché les Vallées

C'est une entrée en matière pour cette petite commune: 2 jours pour fêter la gastronomie, vendredi 22 et samedi 23 Septembre 2017. Découvertes, rencontres, idées de recettes et convivialité au menu de ces journées gourmandes! Viennoiseries, pommes, boudin noir, fromage, miel, pâté et pâtisseries Écubéennes, un programme appétissant.

Le but est de faire découvrir et rendre la gastronomie accessible à tous

Écouché a rejoint le label "petite cité de caractère" depuis le début de l'année, elle a donc accroché le wagon de ces petits villages animés pour la fête de la gastronomie. Cette année le village organise sa première édition culinaire. Logiquement on y remettra le couvert d'années en années puisqu'Écouché a de l'ambition, le projet pour les années futures serait de lier cette fête de la gastronomie avec ses ruelles et son église atypique.

Pour entrer un peu plus au coeur de l'événement voici les confidences de l'organisateur Mr Lolivier:

Monsieur LOLIVIER, chargé de l'organisation de l'événement Impossible de lire le son.

Ce samedi 23 Septembre à midi le restaurant “Le lion d'or” propose un menu Normand avec des animations à l'atelier d'artistes (oeuvres de céramique autour de la pomme et des champignons). À 14h conférence sur l'apiculture, présentation, dégustation et vente de miel.

Les commerçants vous accueillent de 8h à 19h vendredi et samedi (vendredi marché de 09h à 13h)

La fête de la gastronomie à savourer vendredi 22 et samedi 23 Septembre 2017 place général Warabiot à Écouché les Vallées. Retrouvez le descriptif de l'événement ici