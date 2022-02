visite de chantiers routiers ce lundi après midi pour les élus ornais

Les élus ornais en visite de chantier routier, ce lundi après-midi :

-D?abord sur départementale 926, sur les 3 kms de rocade à St Hilaire sur Risle, où passent 4000 véhicules/ jour, dont beaucoup de camions ? un chantier déclaré d?utilité publique en 1997 !... et qui sera inauguré à la fin de cette année, pour 12 millions d?investissement.

-Puis avec l?inauguration du « barreau de Gacé », entre la zone industrielle de Croisille, et l?autoroute A28 : 4 millions et ½ d?euros d?investissement, pour ce qui est le 1er tronçon de la modernisation de l?axe d?Argentan, vers Paris.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire