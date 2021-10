Volley-ball-N2M. Volley-ball (N2M). Hérouville lance sa saison

Après s'être offert le luxe de terminer vainqueur du tournoi de Saint-Brieuc (22) il y a deux semaines, Hérouville (Calvados) avait à coeur de régler les derniers détails le week-end dernier avant le coup d'envoi de la saison. "Le tournoi d'Amiens nous a permis de régler les relations passe-attaque et de se remettre dans le bain du haut-niveau", précise Bastien Barraquet, l'un des joueurs.

Un gros calibre pour débuter

Et pour cause, le VCH lancera le début des hostilités ce dimanche 24 septembre face à l'un des plus gros du championnat : Conflans. "Ce sera du solide. Conflans vise la montée à l'échelon supérieur d'ici peu", poursuit Bastien Barraquet. Pour tenter de rivaliser dans ce nouveau championnat de N2M, où Hérouville avait été maintenu sur le fil l'an dernier, les coéquipiers de Benjamin Meuriot (coach-joueur) veulent s'appuyer sur un état d'esprit irréprochable comme atout majeur du collectif.