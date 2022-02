L'essentiel du sport régional du week-end du 23 octobre

Football

Après 5 matchs sans défaite : 11ème journée de Ligue 1

Caen reçoit le second du classement : Montpellier ? classé 5 points devant les bas-normands, avec 6 matchs gagnés depuis le début de saison ? contre 4 pour les caennais?

Coup d?envoi samedi à 19h, à D?Ornano.



12ème journée de Ligue 2, vendredi à 20h :

Laval reçoit Arles-Avignon ? les 2 équipes sont actuellement de niveau comparable?

Déplacement du Mans FC ? 19ème et avant dernier : chez le leader : au Stade de Reims. 14 points séparent les 2 équipes?



7ème journée de Cfa2 ? samedi à 18h :

Flers, 3ème au classement, reçoit Sablé/Sarthe : équipe de milieu de tableau.



5ème journée de Division d?Honneur

Alençon reçoit Mondeville, samedi à 18h. 1 pt seulement sépare les 2 équipes.

Vire reçoit Pointe Hague



Basket

3ème journée de Pro A - samedi à 20h :

Le leader Le Mans reçoit Orléans.



Nationale3

Lisieux reçoit la JALT LE Mans



Pré Nationale

Dimanche : Les féminines d?Alençon reçoivent Tourlaville.



Rugby

La finale de la coupe du monde : France : Nouvelle Zélande, dimanche à 10h, à suivre sur « grand écran » :

-A Flers :au club house du stade des Closets ? attention : réservation indispensable !

-A Alençon : Halle aux toiles ? sans réservation.



Judo :

Le 22ème tournoi Michel Canivet, à Argentan: samedi après-midi pour les juniors, séniors.

et dimanche pour les cadets et minimes, garçons et filles.

C?est salle Jean LeNoir, près de la gare Sncf. Entrée gratuite pour le public.



Sports mécaniques

26ème édition du motocross National de Clécy, dimanche: c?est le dernier de la saison, avec pas moins de 3 finales : la finale du trophée GAZ BIKE, la finale du Trophée de Normandie vétérans, mais surtout la finale du Championnat de Normandie 125cc.

Ce sont au total près de 180 pilotes qui sont attendus sur le terrain de Bellevue.



Dimanche: la 38ème course pédestre Flers-Cerisy. Départ à 14h30 Avenue du Château de Flers.

Avec également dès le matin : randonnées VTT, équestre, et pédestre.



Courses hippiques dimanche à partir de 11h, à Argentan : réunion PMU avec 7 courses : 3 de plat et 4 steeple chases.