Yvetot. Paratriathlon: le Normand Alexis Hanquinquant est champion du monde

2017 aura été l'année d'Alexis Hanquinquant. Originaire d'Yvetot (Seine-Maritime) et licencié au Club Rouen Triathlon, il a décroché le sacre mondial en paratriathlon vendredi 15 septembre 2017. Une première pour le sportif qui possède déjà un beau palmarès après le titre de champion de France 2017 et la victoire au championnat d'Europe en juin dernier.

• À lire aussi: Un normand aux championnats du monde de paratriathlon



Le championnat du monde de paratriathlon se tenait ce vendredi 15 septembre 2017 à Rotterdam (Pays-Bas). Alexis Hanquinquant faisait partie des favoris et il a su tenir son rang. Il s'est imposé sans trop de difficulté au bout d'un parcours réalisé en 1h04 avec plus d'une minute d'avance sur le deuxième. "C'est une saison en or, commente Alexis Hanquinquant, je suis tellement heureux […] Maintenant, un peu de repos va me faire le plus grand bien afin de repartir sur la saison 2018 en pleine forme."