Caen. Santé : un espace pour les enfants afin de démystifier la réanimation au CHU de Caen

"Les enfants peuvent être effrayés par le service de réanimation. Il y a beaucoup d'appareils médicaux, de bruit, etc.". Véronique Proust, cadre supérieure de la santé en anésthésie-réanimation au CHU de Caen (Calvados), se satisfait de la mise en place d'un espace ludique qui doit venir rassurer et tranquilliser les enfants. Porté par un groupe de travail constitué d'aides soignant(e)s, d'infirmières, de cadres de santé, d'un psychologue et d'un médecin, cet espace d'accueil fait suite à un long processus d'humanisation du service de réanimation. Il a été inauguré vendredi 15 septembre 2017.

Un box de réanimation au format poupée

La pièce aménagée dispose de livres et de jeux, mais surtout d'un box de réanimation format poupée. Conçu spécialement par Dominique Amey, fabricant de jouets en bois installé dans le Jura, le mini-box a été conçu à partir de photos et s'avère très ressemblant. Au travers du jeu, l'enfant peut se familiariser avec ce service médical, ce qui va dans le sens d'une "volonté de démystifier la réanimation", selon Véronique Proust. Ce type d'aménagement est une première. Elle pense "que ça va faire effet boule de neige" dans les services hospitaliers.

En parallèle de cet espace, un livret d'accueil imagé et simplifié a été mis en place. Ces nouveaux supports et espaces seront complétés en fin d'année par l'achat de tablettes numériques facilitant la communication entre l'enfant et le proche hospitalisé.