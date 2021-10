Alençon. Semaine de la Mobilité : l'Orne roule électrique

La Semaine de la Mobilité débute ce lundi 18 septembre 2017. C'est le moment choisi par le Conseil départemental de l'Orne pour annoncer l'achat de 44 nouveaux véhicules électriques, ce qui porte le nombre global à 70 sur tout le territoire. 30% de la flotte de véhicules de la collectivité roulent désormais à énergie électrique.

Montrer l'exemple

L'objectif du département, avec par exemple des Renault Zoé qui ont 300 kilomètres d'autonomie, c'est d'inciter les citoyens à suivre son exemple. N'importe quel habitant peut d'ailleurs louer ces véhicules électriques pour un usage personnel, 24h/24 et 365 jours par an. Cent six réservations ont ainsi été effectuées durant les quatre premiers mois d'expérimentation.

Parallèlement, le nombre de bornes de recharges ne cesse de croître dans le département.

Christophe de Balorre, président du Conseil départemental de l'Orne:

Samedi 23 septembre, ces véhicules électriques du Conseil départemental participeront à la Fête de la Mobilité, au Parc des Promenades d'Alençon.