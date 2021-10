Caen. Des ateliers couture à la foire toute la semaine

C'est le moment d'essayer de nouvelles choses à la foire ! Activité d'ordinaire payante à la Maison du Bouton-Singer au 22 rue Demolombe à Caen, les ateliers couture sont gratuits sur le stand de la boutique à la foire, dans le Hall 1. Accompagnés par Hélène Blondet, les novices comme les plus rodés peuvent apprendre à exploiter les fonctionnalités de la machine à coudre commercialisée dans la boutique pour fabriquer divers objets du quotidien.

Des cours pour deux personnes maximum

"C'est intéressant d'apprendre à nos clients à utiliser au mieux leur machine explique l'animatrice de ces leçons, qui vient pour la première année à la foire. Il y a toujours beaucoup de monde ici, c'est très intéressant." Pendant une heure, Hélène Blondet fournit le matériel et aide les couturiers en herbe à fabriquer leur futur sac, masque de sommeil ou porte-monnaie. "On se démarque par rapport à d'autres cours de couture par le fait que l'on ne prend que 2 personnes maximum à la fois, ça permet d'aider complètement et c'est mieux pour apprendre à se connaître" explique la directrice de la Maison du Bouton Sophie Fortin. Il reste encore quelques jours aux curieux pour essayer cette activité gratuitement à la foire. Alors, à vos machines !

Activités à réserver au 02 31 86 11 07 Mardi 19 : 11h bavoir Mercredi 20 11h sac de courses Jeudi 21 11h pochette vinyle Vendredi 22 17h trousse Samedi 23 11h manique, 17h pochette pour smartphone Dimanche 24 11h protège carnet de santé