Hors Normandie. Grattez la Normandie et gagnez votre casque audio bluetooth 

Jouez chaque matin entre 8h et 9h avec la Normandie: grattez l'une des lettres du mot Normandie et gagnez des cadeaux, soyez bien attentif toute la semaine et ne grattez pas une lettre déjà découverte.

Cette semaine, repartez avec votre casque bluetooth noir d'une valeur de 60 euros !

Il offre 5 heures d'autonomie, un câble spirale amovible pour connecter votre casque à votre périphérique mobile et poursuivre la lecture.

Profitez de ses coussinets ultra souples et de son serre-tête confortable. Il bloque le bruit ambiant et les bruits extérieurs.

Pour vous inscrire, envoyez WILFRIED par SMS au 7 11 12 (0,65cts d'euros hors coût d'envoi opérateur)