Caen. Football (N1, N2, N3) : Cascade de buts en Normandie ! 

National 1 : Avranches remonte la pente à Marseille...

C'est fait ! Avranches a enfin trouvé le chemin de la victoire dans sa saison de National 1 lors de son déplacement à Consolat-Marseille. La patience de Damien Ott et son groupe a été récompensée à l'occasion de cette 7e journée où il aura fallu attendre les derniers instants pour voir Julien Farnabe placer une frappe superbe et imparable, dans le coin droit du but marseillais. Avranches quitte la dernière place et compte 4 points (16e).

National 2 : Granville toujours dans le dur...

Si Le Havre "B" a chuté dans les derniers instants à Mantes (2-1) mais conserve malgré tout une place sereine en milieu de classement (7e, 7 pts), les yeux de la Normandie étaient rivés sur le stade Louis-Dior où Granville accueillait Vitré. Menant à la pause (1-0) et déjà en supérioté numérique devant 10 Vitréens, les Granvillais se sont fait reprendre et n'ont jamais réussi, même en jouant vingt minutes à 11 contre 9 à l'emporter. Un mauvais point pour l'USG qui reste en zone de danger après 6 journées. Dur, dur.

National 3 : Avalanche de buts !

Six matchs, 30 buts ! Les attaques ont fait des misères aux défenses lors de cette 4e journées. Toujours invaincus, QRM "B" le leader, mais aussi Saint-Lô et Dieppe ont confirmé leur belles dispositions. QRM a expédié Alençon (5-2), Dieppe s'est défait de Caen "B" (3-1) et St-Lô a littéralement étrillé Bayeux (6-1). QRM "B", St-Lô et Dieppe composent le podium. Dans les autres rencontres, Dives-Cabourg a été dévoré, à domicile, par Mondeville (1-4), Evreux a maîtrisé son sujet devant Oissel (4-0) et c'est Gonfreville qui a battu Rouen (2-1). Avranches-Pacy a été reporté pour terrain impraticable. Avranches "B" justement, est dernier avec 0 point, Dives et Oissel sont en danger 12e et 13e avec deux unités.