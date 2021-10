Le-Havre. The Voice Kids : La Havraise Ilyana en demi-finales

"Pour moi c'est celle qui a fait le plus de progrès et qui a la plus grande marge de progression." Quand le compliment vient de Matt Pokora, il compte forcément pour une jeune fille de 11 ans. Ce samedi 16 septembre, le coach de The Voice Kids a dû départager trois de ses concurrentes à l'issue de la célèbre épreuve des "battle". Et c'est finalement Ilyana, originaire du Havre (Seine-Maritime), qui a été choisie par son coach pour poursuivre l'aventure de l'émission musicale de TF1.

Direction les demi-finales

La jeune fille atteint donc le stade des demi-finales. Lors de ces battle, elle s'est distinguée au milieu de ses deux concurrentes sur le titre Cheap thrills de Sia et Sean Paul. Une prestation qui a également été appréciée par Patrick Fiori, un autre coach de l'émission.