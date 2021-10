Caen. Hockey sur Glace (Division 1) : Les Drakkars démarrent fort leur saison

Opposés, comme leurs homologues du CBC (basket) et du SMC (football), à Nantes (Loire-Atlantique) ce samedi 19 septembre 2017, les Drakkars de Caen l'ont emporté sur le score de 2 à 0 dans un match ou les deux gardiens Quentin Papillon et Vojtech Sedlacek ont brillé par leurs arrêts. À l'inverse de Nantes, Caen a eu plus de réussite et a impressionné par son utilisation des power play, longuement travaillés à l'entraînement dans la semaine.

Les buts

8' Mackenzie Keirstead : Le joueur Canadien tente sa chance à mi-longueur et voit le palet traverser la défense pour finir au fond et lancer le match.

60' Scott Brannon : Alors que Nantes a sorti son gardien pour tenter d'égaliser dans les derniers instants du match, Brannon marque sur une contre-attaque placée à 4 secondes de la fin.

La réaction

Luc Chauvel, entraîneur des Drakkars : "Le score est parfait, on savait Nantes solide et on a très bien joué le coup notamment en power play. On a eu un temps faible dans le deuxième tiers mais on a su se remobiliser dans le troisième. Je félicite mes joueurs qui ont tout donné, n'hésitant pas à plonger sur les palets pour défendre. Le groupe a plus d'expérience que l'année dernière et ça se voit, on ne joue pas pour nous mais pour l'équipe."

Fiche technique

Caen : Labanowicz, Robert, Delbaere, Miquelot, Darge, Durand, Undershute, Kuhn, Colombin, Zubov, Brannon (59'), Keirstead (8'), Papillon, Blanc, Ryabev, Ferey, Berard, Menard (cap), Dubourg, Davenel, O'Connor, Colotti