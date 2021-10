Argentan. Laurent Launay, 30 ans à la tête de la Bayard Argentan Tennis de table

Lorsque Laurent Launay est arrivé à la Bayard tennis de table en 1987, le club évoluait en Régionale 3. Onze ans plus tard, il atteint la PRO A. En handisport, comme en sport valide, le club à un palmarès édifiant.

Premier podium en 1991

Le premier podium national de la Bayard tennis de table date de 1991, c'était un titre de vice-champion de France minimes garçons obtenu par Damien Royer et Arnaud Trohel. Trois ans plus tard, cru exceptionnel avec trois titres de Champion de France pour Dominique Pétron, et Argentan est vice-champion d'Europe. 1996: premier titre de Champion de France senior par équipe, en Nationale 2.

Pro A

1998: accession en Pro A, tellement improbable, et non programmée, avec trois jeunes locaux: Dominique Pétron, Jérôme Desmortreux et Mickael Hamel. Depuis cette année-là, la Bayard a toujours fait partie des meilleurs clubs Français en évoluant en Pro B ou en Pro A.

Handisport

En Handisport, Argentan a marqué les esprits avec plusieurs médaillés au plus niveau national, mais aussi international, avec Roland Lesueur qui a décroché le premier titre mondial en 1990, puis David Bizet, Claude Chedeau, Sébastien Péchard, Julien Bouchereau, Julien Soyer, Frédéric Bellais et l'incontournable et président Émeric Martin qui a un palmarès plus lourd que son fauteuil: podiums et titres nationaux à ne plus pouvoir les compter, podiums et titres aux Championnats d'Europe, aux Championnats du monde et aux Jeux Paralympiques.

La Bayard tennis de table reprendra le championnat de Pro B le mardi 26 septembre 2017 à Levallois.