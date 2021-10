Ycare  sur la scène du Tendance Live à Cherbourg

Auteur, compositeur et interprète, Ycare navigue depuis bientôt 10 ans entre variété et chanson française, écrivant et pour les autres. Après trois albums, un album live et une dizaine de chansons autoproduites, Ycare prépare actuellement un album avec de nouvelles compositions seul ou en duo avec quelques-uns de ses amis.

Côté scène, il est de retour en 2017, accompagné de musiciens cette fois, pour un tout nouveau spectacle. Il y interprétera ses chansons d'hier ainsi que de nouvelles compositions, alternant interprétations très acoustiques et versions beaucoup plus produites et empreintes d'électro.

• Lire aussi. BB Brunes, Arcadian... La programmation complète du Tendance Live à Cherbourg !



Pratique. Vendredi 29 septembre 2017, place de Gaulle (place du théâtre) dès 20h à Cherbourg-en-Cotentin. Gratuit, accès libre.