Hauteville-sur-Mer. A Hauteville-sur-Mer, mytiliculteurs, pêcheurs et élus dénoncent l'enterrement du littoral

La mobilisation a été forte ce jeudi 14 septembre 2017 à Hauteville-sur-Mer sur la côte ouest du littoral de la Manche. Pas moins de 300 personnes se sont rassemblées : des mytiliculteurs, des amateurs de pêche à pied, des professionnels du tourisme et des élus.

Pollution récurrente

La pollution des eaux de mer, récurrente sur le littoral, conduit à des interdictions de pêche à pied, de baignade et d'activités diverses pour les mytiliculteurs, comme c'est le cas depuis un arrêté préfectoral il y a 15 jours.

Le problème ne date pas d'aujourd'hui. L'État est pointé du doigt par les manifestants qui lui reprochent un manque de contrôles en amont. Mathieu Jaillet, mytiliculteur à Hauteville-sur-Mer (Manche), ne comprend pas car les analyses sont réalisées dans le milieu de collecte et non après purification des moules, procédé obligatoire :

Une dizaine d'entreprises conchylicoles sont concernées sur ce secteur.

Des interdictions de baignade préventives

Des pics de pollution et des interdictions préventives de baignade sont prises par les communes de Hauteville-sur-Mer, Montmartin-sur-Mer, et Annoville (Manche) selon le principe de précaution. Pierre de Castellane est le maire d'Annoville (Manche) et conseiller départemental :

Les professionnels, pêcheurs à pied, professionnels du tourisme et élus demandent à l'État de prendre ses responsabilités pour déterminer les causes de la baisse de la qualité des eaux.