Le Grand Site des Falaises d'Étretat Côte d'Albâtre rassemble treize communes du littoral seinomarin entre Saint-Jouin-Bruneval et Fécamp. Un lieu emblématique du littoral français que le Conservatoire du littoral et le département de Seine-Maritime veulent préserver tout en ne perturbant pas le développement du tourisme, de l'économie et de l'agriculture. C'est le rôle d'un Grand Site de France : préserver les sites à forte fréquentation. L'aspect touristique est bien évidement primordial.

Écoutez Pascal Martin, le président du département de Seine-Maritime :

Etretat, Grand Site de France, un atout pour le tourisme Impossible de lire le son.

Écoutez Odile Gauthier, directrice du conservatoire du littoral :

Protéger et développer le littoral d'Etretat Impossible de lire le son.

Pour préserver tout en rendant accessible le littoral aux touristes, le Conservatoire a racheté la chapelle d'Étretat et le phare d'Antifer. Deux monuments qui font partis du paysage et qui pourront à terme accueillir des animations pour le public. Le Conservatoire du littoral va également travailler sur la préservation des valleuses (notamment celles de la Poterie et du Tilleul).

Pas avant 2020

La labellisation Grand Site de France des Falaises d'Etretat Côte d'Albâtre devrait être effective d'ici 2020. Ce sera une première en Normandie.