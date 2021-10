Cette semaine, jouez par SMS et remportez l'Asus-transformer Mini: un PC 2 en 1 qui fait à la fois tablette et PC. Fournie avec son clavier type Cover et son stylet, la Asus Transformer Mini a pour elle sa très grande finesse et légèreté (moins de 800 g), ses 11 heures d'autonomie, son écran tactile et de très bonnes performances avec 4 Go de RAM et un processeur Quad Core.. Version Blanche-Amber (orange). Plus de 300€.

Remportez aussi votre batterie de secours pour ne jamais tomber en panne, équipée d'un double port avec câble USB et mini USB. 4400MaH (35 €)

Pour jouer

Envoyez le code TENDANCE par SMS au 7 11 12 (65cts + prix d'un SMS).

Le tirage au sort est prévu le vendredi 22 septembre 2017 vers 9h dans Normandie Matin avec Wilfried.